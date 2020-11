Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in der Region : Warum es Fußgänger in Städten schwer haben

Oft muss er mit dem Platz auskommen, der neben Straßen und Radwegen übrig blieb. Der Fußgänger wird sträflich vernachlässigt, finden Verkehrswissenschaftler. Foto: dpa/Marijan Murat

Interaktiv Trier In Städten wie Trier legen Menschen ein Viertel aller Wege zu Fuß zurück. Und wie läuft’s? Es geht so... Warum Verkehrswissenschaftler und Unfallforscher so gar nicht zufrieden mit dem sind, was Fußgängern geboten wird.