Verkehr in der Region : Der vergessene Verkehrsteilnehmer

Oft muss er mit dem Platz auskommen, der neben Straßen und Radwegen übrig blieb. Der Fußgänger wird sträflich vernachlässigt, finden Verkehrswissenschaftler. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier In Städten wie Trier legen Menschen ein Viertel aller Wege zu Fuß zurück. Und wie läuft’s? Es geht so... Verkehrswissenschaftler und Unfallforscher sind gar nicht zufrieden mit dem, was Fußgängern geboten wird.

Alle reden über Autos. Viele über Bus und Bahn. Andere sind völlig elektrisiert vom neuen Star unter den Verkehrsmitteln – dem E-Bike. Selbst Debatten über Roller sind an der Tagesordnung. Nur einer wird gerne vergessen. Vielleicht weil er so allgegenwärtig ist und ja immer schon da war: der Fußgänger.

Über die natürlichste, ursprünglichste, einfachste, kostengünstigste, klimafreundlichste und womöglich auch gesündeste Form der Mobilität – macht sich kaum einer Gedanken.

Fußgänger werden durch stinkende Unterführungen geschickt, damit die Autos ungebremst fahren können. Sie müssen auf der Suche nach dem nächsten Zebrastreifen Umwege in Kauf nehmen, die für Gebrechliche kaum zu bewältigen sind. Sie quetschen sich auf viel zu engen Bürgersteigen an anderen Passanten, abgestellten Fahrrädern, Briefkästen, Laternen, Werbeschildern und Sperrmüll vorbei in der Hoffnung, dass der Spiegel des heranbretternden Stadtbusses sie nicht erwischt. Und gehören bei alledem zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern.

„Ganz viele Menschen gehen ganz viel zu Fuß und das wird viel zu wenig beachtet“, sagt der Essener Verkehrsgeograph Rudolf Juchelka. Eine Studie der TU Dresden zeigt, dass in Trier immerhin 25 Prozent aller Wege per pedes zurückgelegt werden. Betrachtet man nur jene bis zu einem Kilometer, dann sind es sogar zwei Drittel aller Strecken.

Zu oft stehe das Auto im Fokus, sagt Juchelka. Stadtverwaltungen hätten Experten für Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie für Ampelschaltungen. Nur die wenigsten jedoch solche, die sich um Fußgänger kümmern. Wie viel Platz den einzelnen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung gestellt wird, ist laut Juchelka eine politische Frage. Nur anders als das Auto oder das Fahhrad habe der Fußgänger keine große Lobby. Und muss daher oft genug mit dem Platz zurechtkommen, der übrig ist, wenn alle anderen bedient sind. Und das obwohl Autofahrer und Busreisende – einmal angekommen – ja auch nichts anderes sind als Fußgänger.

Unfallforscher schauen allerdings genau hin – und haben auch sehr genaue Vorstellungen, was sich ändern müsste, um Fußgängern mehr Sicherheit zu geben. Während Unfälle mit dem Fahrrad meist beim Abbiegen geschehen, erwischt es Fußgänger nach Auskunft Siegfried Brockmanns von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) meist beim Überqueren von Straßen. Da gebe es drei Mittel der Wahl, sagt Brockmann.

Erstens: Ampeln. Juchelka zufolge sind Ampeln mit „Rundum-Grün“, bei denen alle Autos warten, während Fußgänger die Straßen auch diagonal überqueren können, für Fußgänger optimal. Allerdings sind sie eine Seltenheit. So gibt es in Trier gerade mal zwei (in Paulin- und Saarstraße) – und beide bieten Fußgängern nach Auskunft von Wilko Kannenberg, dem Trierer Sachgebietsleiter für konzeptionelle Verkehrsplanung, kein echtes Rundum-Grün. Zu schnell bilden sich an dieser Stelle Staus. Diagonales Queren ist nur den ganz Fixen möglich. „Offiziell darf man nur über eine Straße gehen“, sagt er. Denn sonst hätte man die Grünphase auch „auf Oma und Opa mit Rollator auslegen müssen. Dann dauert sie eine halbe Minute und alle anderen denken: Was ist denn das für ein Mist.“

Zweites Mittel der Wahl sind laut Brockmann Zebrastreifen. Bei diesen sei eine gute Beleuchtung wichtig, gute Sichtachsen und auch, dass sie nicht zu lang sind. Weil viele der Trierer Zebrastreifen solche Sicherheitskriterien nicht erfüllten, hatte die Stadtverwaltung 2017 angekündigt, dass 138 der damals noch 230 Zebrastreifen im Stadtgebiet ersatzlos entfernt werden müssten. Was folgte, waren heftige Proteste und hitzige Diskussionen. Kannenberger ist froh, dass sich dann doch ein Kompromiss fand: ein Großteil der Zebrastreifen wurde mit Beleuchtung oder sicheren Zwischenstopps aufgerüstet und konnte bleiben.

Drittens nennt Brockmann Mittelinseln. Letztere hätten den Vorteil, dass man sich beim Überqueren zunächst auf eine Seite konzentrieren kann. Besonders für Kinder und Senioren sei es schwierig, abzuschätzen, wie schnell der Verkehr bei ihnen ankommt.

Apropos Senioren. Auf die wird aus Sicht der Unfallforscher in der Verkehrsplanung noch viel zu wenig geachtet. Zumal ihre Zahl mit der demografischen Entwicklung steigt. Man müsse viel genauer schauen, wie die Verkehrsströme verlaufen, wo ein Supermarkt oder Arzt liege. „Viele Senioren können nicht mal eben 300 Meter nach rechts laufen, rübergehen und wieder zurück. Dafür reicht ihre Energie nicht“, sagt der Unfallexperte, der Querungshilfen an den richtigen Stellen fordert oder auch mehr Nachbarschaftshilfe beim Einkaufen da, wo Hauptverkehrsstraßen überwunden werden müssen.

Nicht minder wichtig für die Sicherheit von Fußgängern sei die Geschwindigkeit. Bei Tempo 30 verringere sich nicht nur der Bremsweg erheblich sondern auch die Aufprallenergie. Allerdings müsse auch kontrolliert werden, ob Fahrer sich ans Limit halten.

Der ideale Bürgersteig ist laut Juchelka breit genug, um Kinderwagen und Rollator problemlos aneinander vorbeimanövrieren zu können, rutschfest, frei von Stolperfallen, gut beleuchtet, zu den Straßenrändern hin abgesenkt und bestenfalls noch mit Grün so hübsch gestaltet, dass man sich dort gerne bewegt.

Obwohl Kannenberg in Trier an manchen Stellen noch Luft nach oben sieht, wenn es um den Fußgängerverkehr geht, kann er aus den vergangenen Jahren doch eine lange Liste von Verbesserungen präsentieren. So wurden an diversen Stellen der Stadt Parkplätze entfernt – was jedes Mal zu Debatten führe – um mehr Raum für Rad- und Fußwege zu schaffen. Zum Beispiel in der Neu- und Hindenburgstraße oder in der Kürenzer Straße.

„Wenn Straßen aus- oder umgebaut werden, dann ziehen wir gepflasterte Gehwege über einmündende Seitenstraßen hinweg“, sagt der Verkehrsplaner. Optisch gebe das dem Autofahrer ganz klar die Botschaft: Der Fußgänger hat Vorrang. Ein Beispiel dafür ist in der Weberbach unweit der Tufa zu sehen.

Die Fußgängerzone wurde vor einiger Zeit um den Bischof-Stein-Platz erweitert und soll in Zukunft durch Poller geschützt werden. Der Nikolaus-Koch-Platz sei komplett barrierefrei umgebaut worden, wobei die Fußgänger zulasten von Autos und Bussen mehr Raum erhielten.

Zudem sei geplant, dunkle Ecken wie eine Unterführung am Verteilerkreis oder den Weg durch die Schrebergärten Richtung Olewig besser zu beleuchten. Letzteres könnte allerding eine Weile dauern, da es parallel zu einer Bachrenaturierung geplant ist.

Eine neue Fußgängerbrücke über die Mosel kann die hoch verschuldete Stadt sich zwar derzeit nicht leisten. Im Mobilitätskonzept steht sie aber dennoch. „Das ist keine Science Fiction“, betont Kannenberger. Wenn sich das richtige Förderprogramm finde, könne das schneller gehen als gedacht. Luft nach oben sieht er beim Überqueren des Alleenrings, das nur selten in einem Zug möglich ist. Da sei er mit den Ampelexperten im Gespräch. Lösungen zu finden, ist allerdings schwierig. Autos wollen die grüne Welle, Busse haben eine Vorrangschaltung und auch Radler wollen in einem Zug rüber, sind aber schneller... Um die Interessen von Fußgängern besser zu berücksichtigen, ist der Fahrradbeauftragte nun auch für sie zuständig.

Auch in der Autostadt Bitburg haben sich die Verkehrsplaner in den vergangenen Jahren beim Ausbau der Innenstadt Gedanken über die Fußgänger gemacht. So wurden ehemalige Parkareale wie jenes „Am Markt“ zu Plätzen umgestaltet, auf denen Menschen sich wohlfühlen sollen. Nebensträßchen, die in Fußgängerzonen einmünden, wurden laut Projektleiter Ralf Mayeres „von Hauswand zu Hauswand“ gepflastert. Autos und Passanten müssen sich den Platz nun teilen. Eine Fahrbahn ist nicht mehr erkennbar. „Wenn ich nicht weiß, wo meine Spur ist, dann fahre ich langsam und vorsichtig“, sagt Mayeres.

Unfallforscher Brockmann hält von solchen geteilten Räumen allerdings nichts. Sicherheit durch Unsicherheit zu erzeugen, gelinge nicht. Denn der Autofahrer nehme sich sein Recht und der Fußgänger sei „doppelt benachteiligt, weil er keinen Raum mehr hat, wo er sich zurückziehen kann.“

Auch in Bitburg gab es regelmäßig Diskussionen, wenn Parkplätze verschwanden. Dabei gibt es davon laut Mayeres „wahnsinnig viele“ – mehr als 1000 im Umkreis der Innenstadt. Und die hält er auch für extrem wichtig, da aus dem Umland nun einmal die meisten mit dem Auto anreisen. Auch für sie soll der Fußweg in und durch die Stadt angenehmer sein und werden. Neben dem weiteren Innenstadtausbau ist laut Pressesprecher Werner Krämer geplant, einen Teil der Trierer Straße in eine Einbahnstraße zu verwandeln. Das bietet Besuchern dann mehr Platz zum Bummeln.

Bummeln, gehen, laufen, schlendern, spazieren... Auch Caroline Koszowski, Verkehrswissenschaftlerin an der Technischen Universität Dresden findet, dass der Fußverkehr nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Zu selten werde er als „echte“ Fortbewegungsart wahrgenommen. Dabei gebe es so viele Vorteile.

Gesundheitliche: 150 Minuten körperliche Aktivität vermindert laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) maßgeblich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. „Das Zufußgehen leistet demnach einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Gesundheit“, sagt Koszowski. Auch weil es klimafreundlich ist, öffentliche Räume belebt und lokalen Läden zugute kommt, sollten Stadtplaner ihrer Ansicht nach das Zufußgehen fördern. Indem sie für Sicherheit sorgen, für Komfort und für „beglückende“ gestalterische Elemente. Letztere bewirken, dass ein Mensch sich wohl fühlt, während er seine Füße nutzt, um von A nach B zu kommen. Oder wie Verkehrsgeograph Juchelka sagt: „Es kommt auf den Willen an, den Fußgängerverkehr als Basismobilität wahrzunehmen.“

