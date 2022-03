Landtagswahl : Typisch fürs Saarland: Rehlinger und Hans greifen zu Maggi

Nunkirchen/Münchwies Saarländern wird eine besondere Vorliebe für das Würzmittel Maggi nachgesagt. Auch die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD für die Landtagswahl, Tobias Hans und Anke Rehlinger, bilden da keine Ausnahme.

Im Saarland wird die Speisewürze gern auch in Nudelsoßen, Suppen, aufs Frühstücksei oder die Pizza gegeben. Auch ein Maggi-Eis gab es schon. Und in einer Saarland-Edition des Spieleklassikers Monopoly steht auf einer Ereigniskarte: „In Ihrer Tasche ist eine Maggi Flasche to go ausgelaufen. Zahlen Sie 15 Monopoly-Dollar für die Reinigung.“