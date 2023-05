Transport ins Museum nach Speyer Die letzte Fahrt von U17

Über 40 Jahre ist es her, dass der diplomierte Produktionstechniker mit Gleichgesinnten das Auto & Technik Museum in Sinsheim gründete. Das Technik Museum in Speyer entstand zehn Jahre später. In dieser Zeit hat der 67-Jährige die Häuser zu Chroniken der Mobilität gemacht. Tausende Exponate wie der Überschallflieger Concorde und die sowjetische Raumfähre Buran locken jedes Jahr Zehntausende Besucher im Jahr an. Kuriositäten wie das Hausboot der Kelly Family und die Küche aus der TV-Serie „Lindenstraße“ gibt es ebenfalls zu bestaunen.