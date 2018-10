Die U21-Nationalmannschaft muss für die kommenden Länderspiele auf den Mainzer Torhüter Florian Müller verzichten. Der 20-Jährige zog sich in der vergangenen Woche eine Adduktorenverletzung zu und musste bereits zum dritten Mal nach einer Nominierung für die U-Nationalmannschaft absagen. dpa

Für die beiden abschließenden EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 12. Oktober in Ingolstadt und Irland vier Tage später in Heidenheim nominierte Trainer Stefan Kuntz Nils Körber nach, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte. Der 21 Jahre alte Körber ist derzeit von Hertha BSC an den VfL Osnabrück ausgeliehen.

Termine U21

Übersicht EM-Qualifikation U21

U21-Kader

DFB-Tweet zu Müllers Ausfall