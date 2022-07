Naturschutz : Über 100 Azubis befestigen nach Flut das Ahrufer neu

Bad Neuenahr-Ahrweiler Junge Menschen aus ganz Deutschland haben Uferbereiche im Ahr-Flutgebiet neu gestaltet. Mit einer hier unbekannten Methode.

Lebende Weidenruten zwischen Holzpflöcken statt Betonsteine: Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben mehr als 100 angehende Wasserbauer in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Ufer des Flusses naturnah neu befestigt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach am Dienstag von einem beeindruckenden freiwilligen Projekt von Auszubildenden der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sagte, es sei schön, wenn Werkstücke angehender Wasserbauer nicht aus Platzgründen wieder abgerissen würden, sondern als natürlicher und dauerhafter Hochwasserschutz dienten. Zu sehen sei ein „echtes Win-win-Ergebnis“.

Laut der WSV waren die Azubis von Dezember 2021 bis Juli 2022 aus ganz Deutschland jeweils für eine Arbeitswoche nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen, um auf rund 500 Metern Uferböschungen zu bepflanzen und Natursteinmauern zu setzen. Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde wurde hier auch ein Lehrpfad mit Schautafeln zu dem Projekt sowie zu den Pflanzen und Tieren an der Ahr angelegt. Die Uferbefestigung mit wurzelschlagenden und somit stabilisierenden Weidenruten zwischen senkrechten Holzpfählen war hier laut der WSV eine neue ingenieurtechnische Methode - bislang hätten Wasserbauer sie nur in Norddeutschland umgesetzt. Würden die Experten die Ahrufer nicht befestigen, könnte die Strömung etwa Flusskurven immer mehr ausspülen und bebaute Flächen in Gefahr bringen, hieß es.