später lesen Über 100 Briefe im Gebüsch gefunden Teilen

Twittern

Teilen



Mehr als 100 Briefe soll ein Postbote in einem Gebüsch in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) entsorgt haben. Die aufgefundenen Briefe seien Anfang Oktober abgestempelt und am Donnerstag gefunden worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. dpa