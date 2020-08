Über 100 Schüler wegen einzelner Corona-Fälle in Quarantäne

Ein Schüler meldet sich während einer Unterrichtsstund. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Montabaur/Trier Viele haben dem Schulstart mit Sorge entgegengesehen. Nicht ohne Grund: Die ersten Corona-Infektionen werden bekannt, viele Mitschüler müssen vorerst zu Hause bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Schon in den ersten Schultagen nach den Sommerferien ist es in Rheinland-Pfalz wegen Corona-Infektionen zu mehreren Fällen von Massenquarantäne gekommen. Ein Gymnasium im Westerwald schickte 60 Schüler und vier Lehrer wegen einer bestätigten Ansteckung nach Hause. Eine Schülerin der 13. Klasse des Mons-Tabor-Gymnasiums sei nach ihrer Familienreise in ein Risikogebiet zunächst negativ auf das neue Coronavirus getestet worden und in den Unterricht gekommen, sagte Schulleiter Armin Pleiss am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ein zweiter Test mehrere Tage später, auf den das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises bei Rückkehrern auf Risikogebieten dringe, habe aber ein positives Ergebnis erbracht. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.

Weiter sagte Pleiss der dpa, die Quarantäne der 60 Schüler der 13. Jahrgangsstufe und vier Lehrern sei bis einschließlich 31. August geplant. Währenddessen würden alle zweimal auf Corona getestet. In einem Elternschreiben formulierte Pleiss: „Den Schulstart hätten wir uns in der Tat anders vorgestellt, dennoch sind wir zuversichtlich, die Lage unter Kontrolle zu halten.“ Alle Schüler „werden für die nächsten zwei Wochen auch im Unterricht prophylaktisch Masken tragen, um das Ansteckungsrisiko insbesondere durch Reiserückkehrer zu minimieren“. Generell gilt an Schulen in Rheinland-Pfalz nur außerhalb des Unterrichts eine Maskenpflicht.

Auch in Trier infizierten sich zwei Schüler von zwei Schulen mit dem neuartigen Coronavirus. Für 52 Schüler und drei Lehrer wurde daraufhin eine 14-tägige Quarantäne angeordnet, wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitteilte. Betroffen sei eine Unterstufenklasse des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums sowie eine Klasse der bischöflichen Grundschule am Dom.

„Es ist der erste Fall nach den Sommerferien in einer Schule im Bereich des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg“, sagte Landrat Günther Schartz (CDU). „Man sieht, wie sensibel die Situation ist und deshalb appelliere ich an alle Schülerinnen und Schüler, und natürlich auch an die Eltern, auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten.“

In Koblenz wurde nach der bekanntgewordenen Infektion eines Grundschülers seine Klasse für zwei Wochen in Quarantäne geschickt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Eltern holten die Kinder ab, die getestet wurden. Ein Geschwisterkind des angesteckten Schülers hatte bereits zuvor ein negatives Testergebnis bekommen und kann daher nach den Angaben weiterhin in seine andere Klasse gehen. „Als reine Vorsichtsmaßnahme wurden auch die Schüler dieser Klasse auf das Coronavirus getestet. Für diese Klasse wurde keine Quarantäne angeordnet“, berichtete die Stadtverwaltung.

Der Kreis Mainz-Bingen berichtete am Abend, dass nach dem positiven Corona-Test eines Oberstufenschülers an einer Schule in Sprendlingen nun die Mitschüler aus seinem Stammkurs in Quarantäne geschickt wurden. Sie sollen nun ebenfalls getestet werden.