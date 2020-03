Über 1000 Medizin-Studierende melden sich für Corona-Hilfe

Eine Medizinstudentin trägt einen Mundschutz. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild.

Mainz Nach einem Aufruf zum freiwilligen Dienst in der Corona-Krise haben sich in wenigen Tagen mehr als 1000 Studierende der Universitätsmedizin Mainz gemeldet. „Das ist eine großartige Reaktion, mit der wir in dieser Größenordnung nicht gerechnet haben“, erklärte der Dekan der Universitätsmedizin, Ulrich Förstermann, am Mittwoch.



Das Meldeportal „Ich will helfen“ wurde in der vergangenen Woche gestartet. Schon am ersten Tag registrierten sich dort nach Angaben der Hochschule 300 junge Menschen.