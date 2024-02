Brauchtum Über 130 Mainzer an Rosenmontag von Sanitätern versorgt

Rund 130 Menschen hat der Sanitätsdienst bislang am Rosenmontag in Mainz an seinen Unfallhilfsstellen versorgt. „Der Zug ist in vollem Gange und die Menschen sind gut alkoholisiert“, sagte am Nachmittag ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Entsprechend gestiegen sei im Verlauf des Tages der Anteil der Verletzungen, die mit Alkohol zusammenhängen. Etwa 20 bis 30 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden.