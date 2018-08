später lesen Über 200 Sonnenstunden mehr als im Durchschnittssommer Teilen

Mehr Sonne, mehr Hitze und weniger Regen als sonst: In Rheinland-Pfalz registrierten die Meteorologen in den drei Sommermonaten etwa 800 Sonnenstunden - im langjährigen Mittel sind es von Juni bis August nur 595 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag im Rahmen seiner Sommerbilanz mitteilte. dpa