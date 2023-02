Kriminalität : Bei Aktenzeichen XY ungelöst: Über 20.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Idar-Obersteiner Millionendiebe

Trier Der kriminelle Coup dauerte nur wenige Minuten, dann hatten drei Kriminelle in Idar-Oberstein auch schon Schmuck, Edelsteine und Goldbarren im Wert von über einer Million Euro erbeutet. Jetzt kommt der Fall auch ins Fernsehen zu „Aktenzeichen XY ungelöst“. Zudem wurde eine ungewohnt hohe Belohnung ausgelobt.

Mit einer satten Belohnung von 22.500 Euro und einer Fernsehfahndung in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst suchen Ermittler der Trierer Kriminalpolizei nach Hinweisen auf drei unbekannte Gangster, die Anfang Dezember in Idar-Oberstein Schmuck und Goldbarren im Wert von über einer Million Euro erbeutet haben. Die Wertgegenstände wurden aus der Niederlassung einer Werttransportfirma im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein gestohlen. Die mit einem weißen Transporter angereisten Gangster brachen in das Gebäude ein und stahlen mehrere besonders gesicherte Metallkisten, in denen die Schmuckstücke, Edelsteine und das Gold für den Transport vorbereitet waren. Zuvor zerstörten die Unbekannten noch die Überwachungskameras. Trotzdem wurden Aufnahmen von dem Beutezug gemacht, die die Kripo Trier jetzt veröffentlicht hat. Mit den Bildern wird nach den (mindestens) drei Millionendieben gefahndet. Am kommenden Mittwoch wird der zwei Monate zurückliegende spektakuläre Diebstahl auch um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ zu sehen sein.