Über 3600 Anzeigen bei neuer Online-Wache

Innerhalb von vier Monaten sind in Rheinland-Pfalz mehr als 3600 Anzeigen auf der neu eingerichteten Online-Wache eingegangen. Sie werde von der Bevölkerung angenommen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz am Montag mit. dpa