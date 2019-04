später lesen Über 6000 Raser bei „Speedmarathon“ geblitzt Teilen

Tausende Temposünder sind auf rheinland-pfälzischen Straßen bei der diesjährigen Polizei-Kontrollaktion „Speedmarathon“ erwischt worden. Landesweit seien innerhalb von 24 Stunden 6120 Fahrer am Mittwoch geblitzt worden, bilanzierte das Landeskriminalamt in Mainz am Donnerstag. dpa