Über 6700 Grippekranke in Rheinland-Pfalz: 23 Todesfälle

23 Menschen sind in dieser Saison in Rheinland-Pfalz an den Folgen einer Grippe gestorben. Insgesamt wurden mehr als 6700 Grippefälle offiziell gezählt, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Freitag mitteilte. dpa