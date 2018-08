später lesen Über 800 Sonnenstunden am Stück im Saarland Teilen

Im Sommer 2018 hat es im Saarland deutlich mehr Sonne gegeben als in anderen Jahren. Über 810 Sonnenstunden zählte der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach, der am Donnerstag seine Sommerbilanz vorstellte. dpa