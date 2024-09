Künstliche Intelligenz Über Grenzen - Luxemburg baut an Gesundheitswesen von morgen

„Man muss jetzt wirklich anfangen, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten“, sagte der Direktor des Luxemburger Gesundheitsinstituts, Ulf Nehrbass. Die meisten Initiativen in der Forschung bewegten sich nach wie vor auf nationaler Ebene. „Wir sind hier in der Region weiter als in anderen Ländern Europas.“ Derzeit laufe von Luxemburg aus ein großes Projekt zur Vernetzung von Datenräumen in der Großregion.