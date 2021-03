Über Ostern Sperrungen an Ausflugszielen

Zwei Frauen gehen am Mandelblütenpfad in Gimmeldingen entlang. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Gimmeldingen/Mörsdorf Im zweiten Jahr steht Ostern in Rheinland-Pfalz im Zeichen der Corona-Pandemie. Einige Ausflugsziele schließen für Besucher komplett, andernorts gibt es Hygienekonzepte.

Am Osterwochenende müssen Besucher an Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz mit Sperrungen und verstärkten Polizeikontrollen rechnen. So gilt im pfälzischen Ort Gimmeldingen bereits seit Anfang März an Wochenenden und Feiertagen ein Besuchsverbot für Tagestouristen - und damit auch über Ostern. Auch die beliebte Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück ist ab sofort geschlossen.

Wie das Innenministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte, will die Polizei über Ostern verstärkt präsent sein. Die Bereitschaftspolizei soll den Polizeipräsidien dabei vom 1. bis 5. April helfen, die Ordnungsämter bei der Überwachung der Corona-Verordnung zu unterstützen.

In Gimmeldingen soll das Besuchsverbot nach Angaben einer Sprecherin der Kommune einen Ansturm durch die überregional bekannte Mandelblüte, die traditionell Tausende Besucher lockt, verhindern. Das Ordnungsamt kontrolliere, zudem gebe es Zugangsbeschränkungen.

Die 360 Meter lange Fußgänger-Hängeseilbrücke Geierlay hoch über einem Mosel-Seitental ist nach Angaben des Mörsdorfer Ortsbürgermeisters Marcus Kirchhoff ab sofort bis zunächst zum 11. April gesperrt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) stuft die Brücke demnach nicht mehr als Wanderweg, sondern als Freizeitstätte ein. Die müssen nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes geschlossen bleiben.

In Bernkastel-Kues an der Mosel hat hingegen das bisherige Hygienekonzept Bestand. Die Stadt rechne an Ostern zwar mit vielen Besuchern, „das kann man aber nicht vergleichen mit der Zeit vor Corona“, sagte Sprecherin Bianca Waters. Es werde, je nach Wetterlage, viel los sein, „aber alles überschaubar“.

So markieren demnach bereits seit dem vergangenen Jahr farbige Pfeile auf dem Boden die Ein- und Ausgangsrichtungen in die Stadt. Einige Betriebe öffneten ihre Außengastronomie für Gäste, die ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen könnten. Die Stadt forciert laut Waters zurzeit den Aufbau einer Teststation. Ob diese vor Ostern noch den Betrieb aufnimmt, stehe allerdings noch nicht fest.

Die Stadt Mainz will am Wochenende nach Angaben eines Sprechers mit Kräften von Ordnungsamt und Polizei unter anderem am Rheinufer „Präsenz zeigen“. Es werde ein „abgestimmtes Vorgehen“ an den Ostertagen geben, Absperrungen allerdings nicht. In Koblenz erließ die Stadt am Mittwoch eine Allgemeinverfügung, wonach ab dem 1. April zwischen 20.00 und 5.00 Uhr ein Verweilverbot unter anderem für das Deutsche Eck gilt.

Das Wetter am Osterwochenende verspricht der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Mittwoch zufolge sonnig, aber etwas kühler zu werden. Unter Einfluss von Hoch „Odette“ erreichen die Höchstwerte demnach am Freitag 11 bis 19 und am Samstag 13 bis 16 Grad. Zum Ostermontag hin soll ein kräftiges Tief laut DWD dichte Wolken, Regen und weitere Abkühlung bringen.