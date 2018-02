später lesen Überfall auf Shisha-Bar mutmaßlich von Rockern verübt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Der brutale Überfall auf eine Koblenzer Shisha-Bar am 3. Januar geht laut den Ermittlern vermutlich auf das Konto von Rockern. Oberstaatsanwalt Rolf Wissen teilte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in der Rhein-Mosel-Stadt mit: „Nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen sind die im Zusammenhang mit dem Überfall begangenen Straftaten als Ausfluss von Revierstreitigkeiten zweier Rockervereinigungen zu sehen. Bei den Beschuldigten handelt es sich zum überwiegenden Teil um deutsche Staatsbürger, zu einem kleineren Teil um türkische Staatsbürger.“ dpa