später lesen Überfall auf Supermarkt bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Knapp zwei Jahre nach dem Überfall von drei mit Baseballschlägern bewaffneten Männern auf einen Supermarkt in Landau-Godramstein wird die Attacke im Fernsehen behandelt. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ stelle die Straftat an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) nach, teilten die Behörden in Landau am Dienstag mit. dpa