Überfall auf Supermarkt: Zeuge überwältigt Verdächtigen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Windesheim Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Windesheim (Landkreis Bad Kreuznach) hat ein Zeuge einen mutmaßlichen Täter überwältigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Zeuge den Verdächtigen am Freitagabend über einen Parkplatz verfolgt, wobei der Flüchtende mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss.

