Überfall gefloppt: Bankräuber flieht ohne Beute

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Ein Bankräuber ist am Montag nach einem misslungenen Überfall in Neunkirchen ohne Beute abgezogen. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen in der Bankfiliale habe nicht auf Geld zugegriffen werden können, teilte die Landespolizei in Saarbrücken mit.

Der etwa 50-Jährige flüchtete, von ihm fehlte trotz sofortiger Fahndung zunächst jede Spur. Er hatte bei seinem Überfall am Morgen mehrere Angestellte mit einer Pistole bedroht.

(dpa)