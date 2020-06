Übernahme von Beförderungskosten: Schüler von Grenzgängern

Koblenz Ein Landkreis verletzt europäisches Recht, wenn er Beförderungskosten nur für jene Schüler übernimmt, die in Rheinland-Pfalz wohnen und Kinder von Grenzgängern außen vor lässt.

Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Mittwoch mit. Unter Grenzgängern seien dabei EU-Bürger mit Wohnsitz im EU-Ausland zu verstehen, die in Deutschland arbeiten.

Im konkreten Fall stritten die Beteiligten um die Pflicht eines Kreises, die Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2015/2016 zu erstatten. Die Kläger besuchten eine Realschule plus in dem Kreis. Sie sind wie ihre Eltern Deutsche, die Familie wohnt in Wissembourg. Die Mutter arbeitete 2015/2016 als Angestellte in Deutschland.