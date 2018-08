Vor einer Demonstration gegen Kerosin-Verschmutzung im Pfälzerwald haben Politiker mehrerer Parteien vor allem transparente Informationen gefordert. „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht zu wissen, was über ihren Köpfen passiert“, erklärte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Freitag. dpa

An der Demonstration der Initiative Pro Pfälzerwald an der Totenkopfhütte in Maikammer wollen am Sonntag sowohl der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf als auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, teilnehmen. Die Landesregierung will mit einer Bundesratsinitiative mehr Transparenz zum sogenannten Fuel Dumping von Flugzeugen erreichen und zur Entwicklung von Alternativen auffordern.