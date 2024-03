2. Bundesliga Überragender Ache sichert Kaiserslauterns Sieg in Rostock

Dank eines Dreierpacks von Ragnar Ache hat der 1. FC Kaiserslautern den lange in Unterzahl spielenden FC Hansa Rostock noch tiefer in die Krise geschossen. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Samstag im Ostseestadion mit 3:0 (1:0) und springt auf den 15. Tabellenplatz, Rostock bleibt auf Platz 17. Ache entschied mit seinen drei Treffern in der 6., 66. und 76. Minute die Partie im Alleingang.