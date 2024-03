Grenzgänger und Steuern OGBL kämpft für steuerfreie Überstunden

Nach der Diskussion über eine mögliche Besteuerung von Überstunden bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern vor allem in den Sozialen Medien fordert nun Luxemburgs größte Gewerkschaft, der OGBL Deutschland und Luxemburg auf, die erst im Januar in Kraft getretene Kooperationsvereinbarung beider Länder „umgehend zurückzunehmen“. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es: „Der OGBL wehrt sich gegen jegliche zusätzliche finanzielle Belastung der Arbeiter und Grenzgänger durch diese neuen Besteuerungsregelungen.“