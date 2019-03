später lesen Uhus zunehmend in Siedlungen verbreitet Teilen

Twittern

Teilen



Auf der Suche nach einem Brutplatz lassen sich Uhus nach Angaben von Experten immer öfter in Siedlungen nieder. „Sie fangen auch an, in Städten zu brüten, in Kirchen oder Fabrikhallen“, sagt der Vorsitzende der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE), Stefan Brücher. dpa