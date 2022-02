Militär : „Tödliche“ US-Tarnkappenjets fliegen von der Eifel in den Nato-Einsatz

Trier/Spangdahlem Am Donnerstag hat die US Air Force sechs Tarnkappenjets aus Spangdahlem Richtung Osten verlegt.

Tatsächlich könnte es sich bei den Kampfflugzeugen, die der Trierer hörte, um US-Tarnkappenjets gehandelt, die von der Eifel an die Nato-Ostflanke verlegt wurden. Denn ebenfalls am Donnerstag teilten die U.S. Air Forces in Europa mit, dass sechs Flugzeuge vom Typ F-35 Lightning II aus Spangdahlem ins Baltikum und ans Schwarze Meer verlegt wurden. Von Luftwaffenstützpunkten in Estland (Amari Air Base), Litauen (Siauliai Air Base) und Rumänien (Fetesti Air Base) sollen sie den Nato-Einsatz unterstützen.