Bildung : Ukraine-Geflüchtete: Deutlicher Anstieg der Schülerzahl

Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ist vor allem wegen des Zuzugs von Kindern aus der Ukraine stark gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, besuchten zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2022/23 rund 425.600 Kinder und Jugendliche eine der knapp 1500 allgemeinbildenden Schulen in dem Bundesland (plus 3,3 Prozent).

Den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr gab es dabei in den Grundschulen und Realschulen plus. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit stieg von etwa 400 auf 9200 und damit um mehr als das Zwanzigfache.

Den stärksten Zuwachs bei den Grundschülerzahlen gegenüber 2021/22 verzeichneten bei den kreisfreien Städten Trier (8,6 Prozent), Kaiserslautern (8,4 Prozent), Neustadt an der Weinstraße (7,7 Prozent), Koblenz (6,6 Prozent) und Mainz (5,3 Prozent). Die meisten Grundschüler in den kreisfreien Städten wurden in Ludwigshafen (7324) und Mainz (7190) erfasst. Die größte Steigerung bei den Grundschülerzahlen landesweit stellten die Statistiker im Rhein-Pfalz-Kreis fest (10,2 Prozent).

