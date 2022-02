Krise in Osteuropa : Ukraine-Konflikt: Eifeler Bundestagsabgeordneter fordert EU-Einreiseverbot für russische Oligarchen

Trier Russische Truppen sind in die Ostukraine einmarschiert. Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder fordert harte Sanktionen. Derweil erhöhen sich die Ölpreise auch für Verbraucher in der Region Trier.

Damit habe Russland das Völkerrecht verletzt, sagt die Trierer Jura-Professorin Birgit Peters. „Russland verletzt mit seinem Einmarsch in die Ukraine das sogenannte Gewaltverbot, das in der UN-Charta garantiert ist“, erklärt die Völkerrechtsexpertin auf Anfrage unserer Redaktion. Das Gewaltverbot untersage den Mitgliedern der Vereinten Nationen die Anwendung oder Drohung mit Gewalt. „Hier ist Waffengewalt gemeint. Wird einmarschiert, wird mit Gewalt gedroht, da Russland in Aussicht stellt, Waffengewalt anzuwenden, wenn sich die Ukraine dem Einmarsch widersetzt. Auch die Stationierung von Truppen rund um die Ukraine – vor dem Einmarsch – konnte daher als Verletzung des Gewaltverbotes angesehen werden“, so Peters.

Sanktionen gegen russischen Oligarchen gefordert

Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Patrick Schnieder, nennt denn Bruch des Völkerrechts als „absolut inakzeptabel“, dieser „muss harte Sanktionen zur Folge haben“, so Schnieder. Die Sanktionen müssten vor allem das nähere Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen: „Putin wird von einem Netzwerk einflussreicher Oligarchen und Geheimdienstler an der Macht gehalten. Die Familien der Personen aus diesem Moskauer Machtzirkel leben vielfach in Europa, ihre Kinder besuchen Internate in der Schweiz und Universitäten in London und Paris, die Ehegattinnen verbringen ihre Urlaube am Mittelmeer und in den Alpen und besuchen Ärzte in Deutschland. Das gesamte persönliche Umfeld von Wladimir Putin, seine engen politischen und wirtschaftlichen Kontakte und insbesondere deren Familien sollten daher mit einem Einreiseverbot für den gesamten Schengen-Raum belegt werden.“