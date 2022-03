Militär : „Putin hat den Feldzug völlig falsch eingeschätzt“ - Experte erklärt, warum Atomwaffen ins Spiel kommen

Trier Der Krieg geht weiter: Putins Truppen greifen massiv Großstädte Kiew und Charkiw an. Welche Rolle die US-Stützpunkte Ramstein und Spangdahlem spielen – und die Bundeswehrstandorte in der Eifel.

Trotz aller Proteste, Sanktionen und militärischer Gegenwehr hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine verschärft. Am Dienstag gab es schwere Attacken auf die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw in der Ostukraine. Auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich ein mehr als 60 Kilometer langer Militärkonvoi zu. Die Vereinten Nationen stellen sich auf die Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen ein. Die ukrainische Luftwaffe meldete, mehrere russische Flugzeuge abgeschossen zu haben.

„Wir sehen, dass Putin und seine Strategen diesen Feldzug völlig falsch eingeschätzt haben“, sagt David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Putin sei davon ausgegangen, den Krieg in wenigen Tagen zu Ende führen zu können, den Präsidenten abzusetzen und gegen einen pro-russischen Vertreter auszutauschen. Der Präsident habe vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass der Westen sich so vereint zeigt. Es sei schon ironisch, dass ausgerechnet Putin Deutschland dazu gebracht habe, die Rüstungsausgaben zu erhöhen, das Engagement in der Nato zu verstärken und sogar Waffen in ein Krisengebiet zu liefern. Putin, der genau das jahrelang verhindern wollte.