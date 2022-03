Gesundheit : Sorge um atomare Bedrohung - Apotheker warnen vor der vorsorglichen Einnahme von Jodtabletten

Apotheker warnen: Nicht ohne behördliche Anweisung Jod einnehmen Foto: Emily Wabitsch

Trier Russland hat Tschernobyl eingenommen und droht mit Atomwaffen. Viele Menschen sind daher besorgt und wollen nun Jodtabletten einnehmen, berichten Apotheker. Warum es unnötig ist, sie nun zu besorgen.

Der Krieg in der Ukraine beunruhigt die Menschen. Manche scheinen sich auch hier, in Deutschland, um ihre Sicherheit zu sorgen, nachdem der russische Präsident indirekt mit seinem Atomwaffenarsenal gedroht hat, nachdem das russische Militär Tschernobyl eingenommen hat und ukrainische Kernkraftwerke oder Atommülllager nun in einem Kriegsgebiet liegen. So melden sich bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm besorgte Bürger, die sich vorsorglich nach der Ausgabe von Jodtabletten erkundigen. Auch bei Apotheken in der Region gingen vereinzelt Anfragen ein.

Apotheker raten dringend von der Einnahme von Jodtabletten ab, um sich vor einer vermeintlichen Belastung mit radioaktivem Jod zu schützen. „Eine Selbstmedikation birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, hat aktuell aber keinerlei Nutzen“, betont Prof. Dr. Martin Schulz, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Derzeit gebe es keine rationale Begründung Jod-Präparate einzunehmen. Aufgrund der Entfernung zur Ukraine sei auch nicht damit zu rechnen, dass das erforderlich werden könnte.

Was bewirken die Tabletten überhaupt? „Hochdosierte Jodtabletten sättigen die Schilddrüse mit nicht-radioaktivem Jod. Sie verhindern, wenn sie zur rechten Zeit eingenommen werden, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse ansammelt“, teilt das Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich mit. Und radioaktives Jod kann Krebs verursachen. Wer mehr als 45 Jahre alt ist, sollte laut AMK aber auch im Notfall kein Jod einnehmen. Denn mit steigendem Alter treten zum einen häufiger Stoffwechselstörungen auf, die dann die Gefahr von Nebenwirkungen erhöhen. Zudem nimmt das Risiko von Schilddrüsenkrebs, der durch Strahlung verursacht wird, mit dem Alter stark ab. Auch schützen die Medikamente ausschließlich vor radioaktivem Jod – nicht aber vor anderen radioaktiven Stoffen wie Caesium, Strontium oder Plutonium.

Lesen Sie auch Newsblog : Deutschland will Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern

Der Katastrophenschutz ist vorbereitet – auch in der Region: Die Arzneimittelkommission betont, dass die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden deutschlandweit 189,5 Millionen hochdosierte Kaliumiodidtabletten bevorraten, um diese bei Bedarf an die Bevölkerung auszugeben. „Die Tabletten dürfen erst nach Aufforderung durch die Behörden eingenommen werden“, erklärt Schulz.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind Jodtabletten „in ausreichender Menge fachgerecht eingelagert“, teilt Pressesprecher Thomas Konder mit. Mit Verschärfung des Russland-Ukraine-Konflikts habe der Katastrophenschutz vorsorglich Rücksprache mit der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden gehalten. Die Feuerwehren seien ebenfalls eingebunden. „Im Ernstfall, der hoffentlich nicht eintritt, wird die Ausgabe über die Stadt sowie die Verbands- und Ortsgemeinden in Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern oder Ähnlichem organisiert.“ Bürger seien aber nicht an Ausgabestellen nur im eigenen Ort gebunden. Im Ernstfall werde der Öffentlichkeit umgehend über alles Nötige informiert. Auch andere Kreise wie Bernkastel-Wittlich und der Vulkaneifelkreis teilen mit, über genügend Tabletten zu verfügen. In der Vulkaneifel lagern diese bei der technischen Einsatzleitung in Hillesheim.