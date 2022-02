Ukraine-Krieg: ZDF strahlt „Mainz bleibt Mainz“ nicht aus

Mainz Das ZDF wird wegen des Kriegs in der Ukraine die ursprünglich für diesen Freitag geplante „Mainz bleibt Mainz“-Fernsehfastnacht aus dem Hauptprogramm nehmen. Das bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine verzichten wir auf die Ausstrahlung von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ im Hauptprogramm. Die bereits am Dienstag und Mittwoch aufgezeichnete Sitzung wird ab Freitagabend 20.15 Uhr in der ZDF Mediathek abrufbar sein“, hieß es in einem Statement. Die Online-Portale „Mainz&“ und „merkurist.de“ hatten darüber berichtet.