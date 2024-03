Medizin Ukrainische Ärzte üben Versorgung für den Kriegseinsatz

Während in Deutschland Patienten mit großflächigen Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber sofort in eine Spezialklinik geflogen werden, arbeiten die Kollegen in der Ukraine in Gräben, Tunneln und Höhlen hinter der Front, wie Hirche erklärt: Am Donnerstagabend haben die ukrainischen Gäste den deutschen Ärzten Bilder und Videos von solchen „Frontschockräumen“ gezeigt.