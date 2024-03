Medizin Ukrainische Ärzte üben Versorgung von Brandverletzungen

Ärztinnen und Ärzte aus der Ukraine haben sich in Frankfurt am Main für die Versorgung von schwersten Brandverletzungen fortbilden lassen. In dem zweitägigen Workshop an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik ging es um die Frage, wie Brandverletzte in den ersten 48 Stunden versorgt werden müssen, damit ihre Überlebenschancen möglichst hoch sind.