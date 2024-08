2. Fußball-Bundesliga Ulm gibt Führung aus der Hand: 1:2 gegen Kaiserslautern

Trotz zwischenzeitlicher Führung gegen den 1. FC Kaiserslautern ist Aufsteiger SSV Ulm nach einer 23-jährigen Abstinenz mit einer Niederlage in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Das umkämpfte Duell mit den Roten Teufeln, bei denen Coach Markus Anfang zum ersten Mal an der Seitenlinie stand, endete 1:2 (0:0). Felix Higl brachte den SSV vor 17.400 Zuschauern im Donaustadion zunächst in Führung (49.), ehe Boris Tomiak per Elfmeter ausglich (77.) und Aaron Opoku die Partie drehte (83.).