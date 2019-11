Ulrike Folkerts sieht gern das alte Münchner „Tatort“-Duo

Berlin Ulrike Folkerts (58), als Lena Odenthal die dienstälteste „Tatort“-Kommissarin, schaut auch gerne die ARD-Sonntagskrimis der Kolleginnen und Kollegen. „Ich mag Berlin gerne, Wien, Dortmund. Frankfurt finde ich toll, die Fälle von Ulrich Tukur, die Kölner mochte ich lange gerne, und München mit Miro Nemec und Udo Wachtveitl finde ich toll“, sagte die Schauspielerin den Zeitungen und Online-Portalen der Funke Mediengruppe.

„Die beiden sind ja fast so lange dabei wie ich, das muss ich mir unbedingt immer angucken - wie die beiden alt werden mit der Knarre in der Hand, genauso wie ich. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Kommissarinnen, und eine ist cooler als die andere.“ Am Sonntag stand der „Tatort“ aus Ludwigshafen zum 30. Odenthal-Jubiläum im Programm des Ersten.