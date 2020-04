Umfrage: Deutliches Plus für CDU in Corona-Krise

Mainz Die CDU legt in der Corona-Krise in einer Umfrage deutlich zu. Dreyer und ihre Regierung können ihr Ansehen zwar auf Rekordwerte steigern - für eine Neuauflage der Ampelkoalition würde es aber nicht reichen.

Die CDU hat ein knappes Jahr vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in einer Umfrage so stark zugelegt, dass sie die Regierung anführen würde. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihre Ampelregierung gewinnen zwar an Zustimmung, die Landesregierung zählt sogar zu den beliebtesten in Deutschland, sie könnte aber trotzdem nicht weitermachen, wenn am kommenden Sonntag gewählt würde. Die meisten Rheinland-Pfälzer sorgen sich in der Corona-Krise zudem mehr um die Wirtschaft als um die eigene Gesundheit, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Politrend des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ hervor geht.