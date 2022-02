Umfrage: Hohe Belastung der Pflegekräfte durch Corona-Krise

Mainz Die Situation in der Pflege ist schon seit Jahren angespannt. Inzwischen denken viele der Beschäftigten darüber nach, aus dem Beruf auszusteigen.

Knapp drei Viertel der Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz fühlen sich laut einer Umfrage durch die Corona-Krise belastet. In einer Allensbach-Erhebung im Auftrag der Landespflegekammer gaben 29 Prozent an, „stark belastet“ zu sein. 45 Prozent sagten, sie seien „eher belastet“. In der Gesamtbevölkerung lagen diese Werte bei 20 beziehungsweise 44 Prozent.