Umfrage: SPD und CDU brechen auf Rekordtief ein

Knapp zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl sind SPD und CDU in Rheinland-Pfalz in einer SWR-Umfrage auf ein Rekordtief gesunken. Die SPD käme auf 24 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. dpa