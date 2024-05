Neue Umfrage Bald ist Europawahl: In Rheinland-Pfalz liegt die CDU deutlich vorn

Wenn am Sonntag Europawahl wäre, läge die CDU in Rheinland-Pfalz auf Platz eins. Das geht aus einer neuen Umfrage des SWR Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ hervor. Demnach kämen die Christdemokraten auf 32 Prozent und lägen damit in etwa auf ihrem Europawahl-Niveau von 2019 (31,9 Prozent). Platz zwei ginge an die SPD mit 20 Prozent, was ein Minus von 1,3 Prozentpunkten bedeuten würde. Die Grünen müssten große Verluste im Vergleich zu ihrem Rekordjahr 2019 hinnehmen und lägen mit 12 Prozent auf Platz drei (minus 4,6). Dahinter würde die AfD mit 11 Prozent landen (plus 1,2).