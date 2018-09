später lesen Umgerüstete Busse gegen mögliches Diesel-Fahrverbot FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In Mainz sollen die Linienbusse bis Ende des Jahres deutlich umweltfreundlicher fahren als bislang. Der Chef der Mainzer Stadtwerke, Daniel Gahr, äußerte am Donnerstag die Hoffnung, dass damit ein Diesel-Fahrverbot in der Stadt abgewendet werden kann. dpa