später lesen Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie auf Höchststand FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Industrie hat ihre Umsätze im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, stiegen die Umsätze um 8,3 Prozent auf 93,9 Milliarden Euro. Damit erreicht der Umsatz einen neuen Höchststand. In den fünf Jahren zuvor war er nur leicht gewachsen von knapp 85 auf fast 87 Milliarden Euro. dpa