Umsatz von Opel-Mutter PSA sinkt

Der französische Autohersteller PSA hat im ersten Quartal wegen sinkender Verkäufe in China und Südamerika etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die Umsätze sanken um 1,1 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro, wie die Opel-Mutter am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. dpa