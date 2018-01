später lesen Umsatzrückgang bei Lotto Rheinland-Pfalz FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Twittern

Teilen



Lotto Rheinland-Pfalz hat 2017 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt wurden Erlöse in Höhe von 363 Millionen Euro verbucht, wie das Unternehmen am Mittwoch in Koblenz mitteilte. Das waren rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings hatte sich Lotto Rheinland-Pfalz seinerzeit auch über den höchsten Umsatz seit acht Jahren freuen können. dpa