Umsetzung der Masernimpfpflicht noch unklar in den Kommunen

Mainz Der Bund hat sie beschlossen, die Kommunen müssen sie umsetzen. „Wie genau?“, fragen diese beim Land. Wenige Wochen vor Inkrafttreten der Masernimpfpflicht in Kitas und Schulen bleibt noch einiges ungeklärt.

So viel steht fest: Die Masernimpfpflicht in Kitas und Schulen tritt am 1. März in Kraft. Doch rund fünf Wochen vor dem Stichtag wissen viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz noch nicht genau, wie sie den Gesetzestext aus Berlin in der Praxis umsetzen sollen.