später lesen Umsetzung neuer Schallschutzmaßnahmen am Flughafen ungewiss FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Ende Januar wurden sie vorgestellt, nun steht hinter der Umsetzung geplanter neuer Schallschutzmaßnahmen am Frankfurter Flughafen ein Fragezeichen. Nachdem die Fluglärmkommission die Pläne kritisiert und am Mittwoch eine Entscheidung vertagt hatte, sei unklar, wie es weitergehe, erklärte das Forum Flughafen und Region (FFR). Zunächst müsse über die Lage beraten werden, hieß es dort am Donnerstag. Wann es ein Ergebnis gebe, sei unklar. dpa