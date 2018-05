später lesen Umstrittenes „Haus am Dom“ in Worms eingeweiht FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach gut zweijähriger Bauzeit ist in Worms das umstrittene „Haus am Dom“ eingeweiht worden. Etwa 200 Gläubige verfolgten am Freitagabend, wie der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz die Räume des noch nicht ganz fertiggestellten Gebäudes in unmittelbarer Nähe zum Dom segnete. Das für etwa fünf Millionen Euro gebaute dreigeschossige Haus aus rotem Stein soll ein Gemeindezentrum beherbergen und auch Anlaufstelle für die etwa 400 000 Menschen sein, die jährlich den fast 1000 Jahre alten Dom besuchen. Auch ein Café, ein Restaurant und eine Weinbar sind geplant. dpa