Saisonvorbereitung : Umstrittenes Testspiel: Mainz besiegt Newcastle mit 1:0

Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Kufstein Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat das bei den eigenen Fans schwer umstrittene Testspiel gegen den englischen Club Newcastle United gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson setzte sich am Montag in Kufstein mit 1:0 (0:0) durch und profitierte dabei vom Siegtor von Stürmer Delano Burgzorg, der in der 58. Minute traf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Partie war im Rahmen des Mainzer Trainingslagers in Grassau eingeplant worden.

Mainzer Fans, unter anderem der Fanverband der Supporters, hatten aufgrund der Eigentümerstruktur von Newcastle mit einem saudi-arabischen Konsortium die Absage des Testspiels gefordert. Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverstößen in der Kritik. Der Mainzer Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann hatte das Duell mit den Engländern „ein sportliches Kräftemessen“ und „für die Vorbereitung der Mannschaft besonders wichtig“ genannt. Die 05er liefen am Montag mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auf.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-68508/2

(dpa)