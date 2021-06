Umweltbranche steigert Umsatz

Eine Photovoltaikanlage ist auf einem Eigenheim angebracht. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die rheinland-pfälzische Umweltbranche war 2019 im Aufwind. Sie erzielte einen Umsatz von rund sechs Milliarden Euro. Das war ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.

3,2 Milliarden Euro - und damit gut die Hälfte der Erlöse - entfielen auf Waren und Dienstleistungen für den Klimaschutz, beispielsweise für die Gebäudedämmung oder die Nutzung von Wind- und Solarenergie. Weitere fast 18 Prozent der Umsätze bezogen sich auf Luftreinhaltung, vor allem mit Filtern und Katalysatoren für Abgase. Auch Maßnahmen zur Verminderung von Abwasser und zur Aufbereitung von Abfällen, zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser sowie zur Schalldämmung trugen zu den Erlösen bei.